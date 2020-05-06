12 يونيو.. الاتحاد التركي يعلن موعد عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رئيس اتحاد كرة القدم في تركيا نهاد أوزدمير، إن الدوري التركي الممتاز سيستأنف في يونيو المقبل.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) فإن رئيس الاتحاد التركي أكد أن الدوري المحلي سيستأنف في الثاني عشر من يونيو المقبل، على أن يستكمل الموسم بنهاية يوليو.

ومن المقرر أن يشهد جدول المباريات خوض 7 جولات في عطلة نهاية الأسبوع، وجولة واحدة في منتصفه.

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وأكد أوزدمير أن المباريات ستُلعب خلف الأبواب المغلقة، وستحدد وزارة الصحة التركية ومجلسها العلمي الاستشاري الشروط والمبادئ التوجيهية التي سيتم اتباعها قبل واثناء المباريات.

وأضاف رئيس الاتحاد أن تركيا تخطط لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول المقرر له في أغسطس.

جدير بالذكر أن الدوري التركي يضم بين صفوفه اللاعب المصري محمد النني الذي يدافع عن ألوان فريق بشكتاش.