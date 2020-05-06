رابطة مدربي بريميرليج: إذا رفضت الأندية مقترح الملاعب المحايدة فقد يتم إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ريتشارد بيفان، الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي، إنه في حال رفضت أندية بريميرليج مقترح اللعب على ملاعب محايدة فقد يتم إلغاء الموسم.

ومن المقرر أن تصوت أندية الدوري الإنجليزي العشرين على خطة استكمال الدوري للعودة إلى كرة القدم والتي تشمل الموافقة على اللعب في ملاعب محايدة للحفاظ على سلامة اللاعبين والموظفين.

واعترضت 6 أندية على مقترح اللعب في ملاعب محايدة لأنها قد تؤثر على نزاهة الدوري، ومن الأندية التي رفضت المقترح أستون فيلا، برايتون، وست هام ونورويتش سيتي.

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وبحسب تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) قال بيفان: "الوقت ليس في صالحنا ويجب العودة للتدريبات قريبًا، حتى تستأنف المباريات بحلول 12 يونيو".

وردا على سؤال حول ما إذا كان التصويت على رفض مقترح الملاعب المحايدة سيؤدي إلى إلغاء الموسم ، قال بيفان: "نعم ، أعتقد أن هذا سيحدث على الأرجح".

وأضاف بيفان: "سيتم تقديم البروتوكولات الطبية إلى جميع الأندية واللاعبين، آمل أن نجد حلولا تضمن بيئة آمنة للجميع".