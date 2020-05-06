تقارير: أزارو "معلق" انتظارًا للعودة إلى المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق السعودي والمعار من صفوف الأهلي، ينتظر العودة إلى بلاده.

صحيفة "المنتخب" المغربية، ذكرت أن أزارو يرغب في العودة إلى المغرب في ظل توقف المسابقات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وينتظر أزارو على غرار اللاعبين المغاربة المتواجدين في الدوري السعودي العودة إلى المغرب ويأتي في مقدمتهم هداف النصر عبد الرازق حمد الله بحسب ما أوضحته الصحيفة.

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ووصفت الصحيفة المغربية، أن أزارو "معلق"، حيث أشارت إلى أنه لا يستيطع السفر والعودة إلى المغرب بسبب توقف الرحلات الجوية بجانب إغلاق المطارات المغربية.

وكان أزارو انتقل إلى الدوري السعودي منذ يناير الماضي قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة ليشارك رفقة الاتفاق في سبع مباريات مسجلاً ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فاير المدير الفني للأهلي ألمح في وقت سابق عن خروج أزارو من حساباته الفنية في الموسم الجديد الأمر الذي جعل المهاجم المغربي يرتبط بالرحيل.