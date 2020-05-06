يورجن كلوب يرفض تدريب باريس سان جيرمان لهذا السبب

أفادت تقارير صحفية أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، رفض عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لتولي قيادة الفريق خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "le10sport" الفرنسي، أن يورجن كلوب رفض عرضًا مغريًا من إدارة باريس سان جيرمان، لرغبته في الاستمرار مع ليفربوللمواصلة مشروعه التدريبي في إنفيلد.
وينوي نادي باريس سان جيرمان لإنهاء عقد مدربه توماس توخيل قبل نهاية العقد المبرم بينهما والذي ينتهي العام المقبل، بسبب عدم التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
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