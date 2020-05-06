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تركيا تؤكد استضافة نهائي دوري الأبطال في أغسطس

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أكد الاتحاد التركي لكرة القدم، أن اسطنبول ستستضيف نهائي في شهر أغسطس المقبل، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في الـ30 من مايو الجاري، بعد تأجيله

بسبب فيروس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزدمير، في تصريحات له اليوم الأربعاء،

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أن الاتحاد يهدف إلى استئناف الموسم الكروي بدءا من 12 يونيو، على أن يستكمل بحلول نهاية يوليو.

 

يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في تركيا منذ منتصف مارس الماضي التزاما بالحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

 

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