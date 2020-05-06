فابريجاس : أسلوب لعب كليان مبابي يناسب ريال مدريد

يرى سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو، أن كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، يناسب أسلوب لعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال فابريجاس في تصريحات تليفزيونية، إن كليان مبابي يمتلك امكانياته تأهله للعب

في أي نادي في العالم، مشيرًا أن طريقة لعبه تناسب أكثر ريال مدريد.

وأضاف نجم وسط المنتخب الإسباني، " أتمنى اللعب بجوار مبابي فهو لاعب

رائع ويمتلك مهارات فنية كبيرة".

وتطرق فابريجاس في حديثه إلى قرار الاتحاد الفرنسي بإلغاء الموسم الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعرب عن صدمته من القرار مشيرًا أن لاعبي موناكو كانوا يتدربون بشكل جيد تحسبًا لاستئناف الدوري، إلا أن فؤجئ بقرار الإلغاء.