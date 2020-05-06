يرى سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو، أن كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، يناسب أسلوب لعب فريق ريال مدريد الإسباني.
وقال فابريجاس في تصريحات تليفزيونية، إن كليان مبابي يمتلك امكانياته تأهله للعبفي أي نادي في العالم، مشيرًا أن طريقة لعبه تناسب أكثر ريال مدريد.
وأضاف نجم وسط المنتخب الإسباني، " أتمنى اللعب بجوار مبابي فهو لاعبرائع ويمتلك مهارات فنية كبيرة".
وتطرق فابريجاس في حديثه إلى قرار الاتحاد الفرنسي بإلغاء الموسم الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعرب عن صدمته من القرار مشيرًا أن لاعبي موناكو كانوا يتدربون بشكل جيد تحسبًا لاستئناف الدوري، إلا أن فؤجئ بقرار الإلغاء.
كانت هذه تفاصيل خبر فابريجاس : أسلوب لعب كليان مبابي يناسب ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.