أشرف صبحي يجتمع بمسؤولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ممثلاً عن مصر، بكل من رودني سويجلر مدير المكتب التنفيذي للوادا بإفريقيا، والسيد مشاشا نائب رئيس المفوضية الإفريقية، وممثلين عن كل من سيشل وجنوب إفريقيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها، مناقشة الخطة الاستراتيجية للوادا ٢٠٢٠/٢٠٢٤ والآثار المترتبة علي قانون روشينكوف وأثره علي مسيره المنشطات في الرياضه وقد طلبت مصر مزيد من الإيضاحات حول القانون قبل الموافقة عليه أو رفضه.

كما تم اعتماد تشكيل بعض اللجان المؤقتة والدائمة والشئون القانونية ولجنة الاستخبارات والتحقيقات، كما تم طرح بعض دور المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات وزيادة دورها في التعليم عن بعد والاجراءات الاحترازية الخاصة بالكشف عن المنشطات خلال وبعد وباء كورونا.

واختتم الاجتماع بالموافقة على البروتوكول الموقع لمذكرة التفاهم المشتركة مع الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية والاتحادات الصيدلانية.

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يأتي هذا في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة والدور المحوري الذي تقوم به مصر دوليا، كما يأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بإفريقيا قبل عرضها في اجتماع المكتب

التنفيذي للوادا "WADA"والمقرر عقده ١٥ مايو المقبل ٢٠٢٠.

وفي هذا الشأن قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر لديها تطلعات كبيرة من أجل أن تكون الرياضة خالية من المنشطات في إفريقيا والعالم، لافتا إلى أن مصر ستقدم كافة أنواع الدعم للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.

كما أكد صبحي على الدور الإيجابي للمنظمة والمكتب التنفيذي والمفوضية في دعمهم الكامل لاعتماد المعمل المصري الدولي لتحليل المنشطات وذلك بعد إعتماد المعمل جزئيا لتحليل الدم واعتماد الباسبور البيولوجي وهو جاهز تقنيا وإداريا وفنيا طبق لاشتراطات الوادا للاعتماد الكامل وتحليل عينات البول.

حضر الاجتماع كل من أحمد الشيخ وكيل وزارة – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور رزق عبد الفتاح- المستشار الطبي لوزير الشباب والرياضة- مندوبا الوزير في الرادو.