ملياردير سعودي يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام المليادير السعودي الولدي بن طلال، شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بحسب تقارير صحفية.

وذكر موقع فوتبول كلوب مارسيليا المهتم بأخبار النادي الفرنسي في تقرير نشره اليوم الأربعاء، عن

مفاوضات جادة من جانب الوليد بن طلال لشراء نادي أولمبيك مارسيليا.

وأشار التقرير أن المليادير السعودي رصد 250 مليون يورو لشراء نادي مارسيليا.

وقلل الموقع المهتم بأخبار نادي مارسيليا، من ما مصداقية جاك هنري آراود رئيس نادي أولمبيك مارسيليا بشأن عدم وجود مفاوضات لبيع النادي، مؤكدًا أن المفاوضات سارية في والقت الحالي.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقلت ملكيته في عام 2011 اشترى جهاز قطر للاستثمار.