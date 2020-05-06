مدرب مارسيليا الفرنسي يهدد بالرحيل عن فريقه في هذه الحالة

هدد أندريه فيلاس بواش مدرب أولمبيك مارسيليا بالرحيل إذا لم ينافس في دوري أبطال أوروبا. وضمن مارسيليا التأهل لدوري الأبطال لأول مرة بعد سبع سنوات عندما احتل المركز Advertisements الثاني في الدوري المحلي، الذي انتهى قبل عشر جولات من النهاية بسبب فيروس الثاني في الدوري المحلي، الذي انتهى قبل عشر جولات من النهاية بسبب فيروس كورونا ويرتبط بواش بعقد مع العملاق الفرنسي حتى موسم 2020-2021. حتى موسم 2020-2021. وقال فيلاس :لا أريد مجرد المشاركة في دوري الأبطال لست هنا من أجل هذا فقط فأنا لا أوافق على البقاء في حال ذلك مؤكداً أنه يريد الاستمرار لكن بشرط توفير بعض الأمور المهمة

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