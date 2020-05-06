إلغاء دوري القسم الثاني في البرتغال وصعود ناسيونال وفارينسي

أعلنت رابطة دوري المحترفين البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إلغاء موسم الدرجة الثانية قبل 11 جولة من النهاية وصعود ناسيونال وفارينسي. وقالت الرابطة :إنها اضطرت إلى الإعلان عن التوقف النهائي للدرجة الثانية بعد قرار حكومي بالسماح للدوري الممتاز وكأس البرتغال فقط، باستئناف اللعب بعد التوقف بسبب فيروس البرتغال فقط، باستئناف اللعب بعد التوقف بسبب فيروس كورونا ، على أن يتم استئناف الدوري في نهاية الشهر الجاري. Advertisements وأضافت أن ترتيب دوري الدرجة الثانية عند التوقف في 12 مارس سيكون الترتيب النهائي ليصعد ناسيونال وفارينسي إلى الدوري الممتاز. الترتيب النهائي ليصعد ناسيونال وفارينسي إلى الدوري الممتاز. وجاء قرار الرابطة في إطار توصيات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. ويعود ناسيونال إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد بينما ظهر فارينسي لآخر مرة في دوري الأضواء موسم 2001-2002، وهبط فارينسي من قبل إلى دوري الهواة بسبب سلسلة من المشكلات المالية.

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