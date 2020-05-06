حلمي طولان : الحالة البدنية للاعبي إنبي 10 % ونحتاج 6 أسابيع للإعداد

قال حلمي طولان مدرب فريق إنبي، إنه يتمنى استئناف الدوري من جديد، مشيرًا أن إعداد اللاعبين يحتاج إلى 6 أسابيع. وقال طولان في تصريحات تليفزيونية "الحالة البدنية للاعبي إنبي Advertisements لا تتعدى 10% واحتاج 6 أسابيع لاستعادة مستوى اللاعبين مرة أخرى قبل استئناف الدوري الممتاز". لا تتعدى 10% واحتاج 6 أسابيع لاستعادة مستوى اللاعبين مرة أخرى قبل استئناف الدوري الممتاز". وتابع " مايتردد عن إعطاء اتحاد الكرة 3 أسابيع للفرق لإعداد لاعبيها غير منطقي، فهذا سيؤدي لعواقب وخيمة على اللاعبين". الكرة 3 أسابيع للفرق لإعداد لاعبيها غير منطقي، فهذا سيؤدي لعواقب وخيمة على اللاعبين". يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تعليق النشاط الرياضي في منتصف مارس، لكن أنباء تشير إلى عودته مرة أخرى في يونيو المقبل.

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