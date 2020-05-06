مجدي عبدالغني : الدوري بنظام المجموعتين قد يكون إجباريًا في الموسم المقبل

أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، على أن تطبيق نظام دوري المجموعتين قد يكون أمرًا إجباريًا في الموسم المقبل.
وأضاف عبدالغني في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يحبذ تطبيق دوري المجموعتين لكنه قد يكون
وواصل حديثه " إلغاء الدوري يعني أن ليس هناك فائزًا بالمسابقة أو فرق هابطة للدرجة الأدني، كذلك كيف يتم تحديد الفرق المتأهلة للبطولات الإفريقية".
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تعليق النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي، إلى أن أشارت تقارير باحتمالية عودة الدوري مرة أخرى في يونيو المقبل.
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