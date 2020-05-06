رسميًا | بقرار من ميركل .. الدوري الألماني أول دوري يعود في أوروبا

أعلنت السلطات الحكومية في ألمانيا عن قرار رسمي باستئناف دوريات كرة القدم مرة أخرى، في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، دون تحديد موعد “محدد” لانطلاق المنافسات مرة أخرى

وسيكون الدوري الألماني أول دوري أوروبي يستأنف نشاطه مرة أخرى، حيث منحت المستشارة “أنجيلا ميركل” الضوء الأخضر إلى رابطة “البوندسليجا” بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ولا تزال هناك تسع جولات كاملة متبقية من الدوري، ستُلعب في ملاعب فارغة بدون حضور جماهيري، بينما سيختبر اللاعبون بانتظام ضد فيروس “كوفيد 19”.

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والتقت ميركل برؤساء وزراء مختلف الولايات الاتحادية في ألمانيا يوم الأربعاء، بعد هذه المقابلة، تقرر محاولة إنهاء الموسم في كرة القدم الألمانية، والسماح بعودة المباريات مع بعض التدابير والتدقيقات.

ويعتبر تاريخ إعادة التشغيل غير معروف حتى الآن، ويقع الأمر على عاتق الأندية والرابطة المحترفة، من أجل تحديد جدول مباريات مضغوط يلعب خلال شهر واحد، لحسم الموسم نهائيًا.

وجاءت نتائج الفحوصات المبدئية التي خضع لها جميع لاعبي الدوري الألماني “محفزة”، حيث تم رصد 10 حالات مصابة فقط من أكثر من 1700 اختبارًا، مما دفع السلطات الحكومية لمنح الضوء الأخضر لرابطة الدوري من أجل العودة.