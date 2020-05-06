رياضة | بسب كورونا.. تخفيض رواتب في نادي حتا الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسب كورونا.. تخفيض رواتب في نادي حتا الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير التنفيذي علي عبد الله البدواوي لنادي حتا مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإماراتي أنه تم التواصل مع جميع اللاعبين من أجل تخفيض الرواتب وأنهم جميعا يدركون الموقف بصورة عامة، مشيرا إلى أن نسبة الاستقطاع سيتم تحديدها في الساعات المقبلة بعد إقرارها من مجلس إدارة النادي حسب المعلن عنها من اتحاد الكرة بحيث لا تتجاوز النسبة 40%.

وأضاف البدواوي، في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأربعاء ، أن التعامل مع جميع اللاعبين بخصوص قرار التخفيض سيكون على مبدأ المساواة والتكافؤ بين الكل دون وجود أي استثناء مهما كانت ظروف اللاعبين، مشيدا ببعض المبادرات الشخصية من قبل اللاعبين المواطنين لتخفيض رواتبهم قبل صدور القرار حرصا منهم على مصلحة النادي.

وذكر أن لجنة الاحتراف في النادي تواصلت مع المحترفين الأجانب ودخلت في مفاوضات بهذا الشأن لكن لم يصلهم الرد النهائي حتى الآن.

وأفاد البدواوي بأن فيروس كورونا لم يمنعهم من التجهيز للموسم الجديد حيث تواصل اللجنة الفنية العمل ودراسة العديد من الملفات من أجل التعاقدات الجديدة للموسم المقبل بغض النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في الأيام المقبلة حول استكمال أو إلغاء المسابقة.

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وأوضح أن استمرار صامويل روزا المعار من نادي النصر مع الفريق في الموسم المقبل ستحدده اللجنة الفنية بناء على توصية المدرب ويشمل ذلك اللاعبين المعارين من حتا إلى أندية أخرى أو العكس.

وعن مستقبل المدرب اليوناني كريستوس كونتيس مع حتا في ظل تردد أنباء عن عروض تلقاها من أندية أخرى، أشاد المدير التنفيذي لنادي حتا ببصمات المدرب مع الفريق في الفترة الماضية، وقال إن تلقيه لعروض أخرى يعتبر أمرا طبيعيا وأن بورصة المدربين تخضع للعرض والطلب "ولن يقف نادي حتا أمام أي شخص يحصل على فرصة أفضل".

وعن استكمال مسابقة دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، رد البدواوي قائلا إنه من ناحية فنية سيحتاج الفريق لإعداد وستكون هناك تحديات بسبب ظروف الطقس في فصل الصيف في يوليو، خاصة وأن في فترة التوقف الحالية يمارس فيها اللاعبون تمارين رياضية في منازلهم لن يكون لها تأثير كبير.

وأوضح أنه على المستوى المالي ستتكبد الأندية خسائر كبيرة بسبب تعليق وتأجيل القرار، نظرا لتمديد العقود وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى رغم تخفيض رواتب اللاعبين.