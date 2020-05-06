رياضة | شوبير يكشف كواليس الأزمة التي فجرها برنامج "رامز مجنون رسمي" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف كواليس الأزمة التي فجرها برنامج "رامز مجنون رسمي" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس الأزمة الحالية بالأهلي، والتي خلفها تصوير عدد من لاعبي الفريق الأول مع رامز جلال في برنامج المقالب الرمضانية رامز مجنون رسمي.

وقال شوبير في تصريحات عبر "إذاعة اون سبورت"، إن لجنة التخطيط طالبت بحق النادي في تصوير الحلقات حسب اللوائح والقوانين المنصوص عليها داخل النادي، وتمت زيادة النسبة، وذلك بسبب الاجواء التى احدثها تصوير اللاعبين في البرنامج .

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وتابع شوبير، أن لجنة التخطيط طالبت إدارة النادي بالتدخل في إخراج التصريحات اللازمة لمشاركة اللاعبين والجهاز الفني في اللقاءات والحوارات بدل من جعلها مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وكان رامز جلال استضاف عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي وهم علي معلول ومحمد الشناوي ومحمود كهربا بجانب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.