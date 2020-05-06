رياضة | وزير الخارجية البريطاني يُلمح إلى عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية البريطاني يُلمح إلى عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، أن عودة النشاط الرياضي في بلاده سيرفع من معنويات الشعب في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي مؤتمر صحفي قال دومينيك: "عقدت اجتماعات بناءة مع الهيئات الرياضية، وتم التركيز على استئناف الرياضيين للتدريبات عندما يكونون آمنين للقيام بذلك".

وأضاف: "هناك دراسة لإعادة الرياضات بالكامل خلف الأبواب المغلقة، وأعتقد أن ذلك سيرفع من معنويات الأمة، والشعب بالكامل سيكون أسعد".

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وأردف: "يود الناس رؤية الحياة تعود إلى طبيعتها، ويمكن للأطفال العودة إلى المدارس بأمان، ولكن أيضًا الرياضة جزء لا يتجزأ من الحياة هنا".

هناك محاولات جدية من أجل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 8 يونيو المقبل، بمباريات خلف الأبواب المغلقة، بدون حضور جماهيري، وقد يكون ذلك في ملاعب محايدة.

وأردف راب: "أستطيع القول إن وزير الرياضة يعمل على خطة تشغيل الرياضة خلف الأبواب المغلقة، عندما ننتقل إلى المرحلة النهائية، وهذا نتتطلع إليه، ولكن عندما تكون النصيحة الطبية والمشورة في صالحنا، ولكن اؤكد لكم أن هذا الأمر قيد النظر الآن".