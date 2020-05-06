رياضة | فايلر يرفض عمار حمدي بديلا لأحمد فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض عمار حمدي بديلا لأحمد فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح بعض من الجهاز الفني للنادي الأهلي بعودة عمار حمدى لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش لتوظيفه فى مركز الظهير الأيمن بعد تأكد رحيل أحمد فتحي.

ورفض المدير الفنى لنادى الأهلى رينيه فايلر ذلك المقترح، بسبب عدم قدرة اللاعب على أداء الواجبات الدفاعية والتغطية بالشكل المطلوب وفقا للتكشيل الأمثل.

و يرى فايلر أن عمار حمدى يجيد اللعب فى خط الوسط أو تحت رأس الحربة في الجانب الهجومي.

يذكر أن رحل أحمد فتحى عن النادى الأهلى، فى نهاية الموسم الحالى، وأعلن بيراميدز عن التعاقد معه لمدة 3 سنوات.