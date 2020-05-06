رياضة | أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر مسيرة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، بسبب الانتشار الواسع للوباء العالمي.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام قلب دفاع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ياسر إبراهيم خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

Advertisements

شارك ياسر إبراهيم مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 3 لقاءات لم يسجل أية أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الافريقي شارك ياسر إبراهيم مع الفريق الأول لكرة القدم في 5 لقاءات لم يسجل.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي شارك في مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر.

- السوبر المصري

شارك في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح.