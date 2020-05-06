رياضة | كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار الراحلين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني باستمرار الثنائي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي رغم أن إدارة النادي كانت قد وضعتهما على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة النادي فوجئت بقرار كيكي بالإبقاء على الثنائي كوتينيو وديمبلي في الفريق ورفضه الاستغناء عنهما.

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وكانت إدارة البارسا تخطط للاستغناء عن الثنائي في الميركاتو الصيفي من خلال دخولهما في صفقات تبادلية من أجل ضم لاعبين جدد.