رياضة | باريس سان جيرمان يستعد لخطف صفقة الموسم من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستعد لخطف صفقة الموسم من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان في منافسة مع نادي برشلونة للتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت شبكة "ESPN" الأمريكية أن باريس سان جيرمان أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم.

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع مارتينيز في الصيف القادم تحسبا لرحيل إيديسون كافاني مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن كشفت الصحيفة أن مهمة باريس سان جيرمان لضم مارتينيز لن تكون سهله نظرا لرغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي نجم الفريق.

وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 31 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.