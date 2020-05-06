رياضة | حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسئول في جهاز الكرة بنادى الأهلى، عن حقيقة الدخول فى مفاوضات مع أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى، والمعار لصفوف أولمبياكوس للحصول على خدماته فى نهاية الموسم.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين:"ما تردد عن دخول الأهلى فى مفاوضات مع كوكا، ليس له أى أساس من الصحة، واللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف مصدر الأهلي: "لم نتفاوض مع اللاعب ولم نسع لضمه، ولا نعلم سبب ربط اسم الأهلى بالحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر".

من جانبه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، استمرار تعليق الدوري المصري حتى منتصف مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإصابة الآلاف.