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رياضة | ميسي يخضع لاختبار كورونا في برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يخضع لاختبار في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني إلى مقر تدريبات فريقه اليوم الأربعاء لأول مرة بعد غياب ما يقرب من شهرين.

 

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي وصل صباح اليوم إلى المدينة لبرشلونة، لإجراء اختبار فيروس كورونا، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات.

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ولفتت الصحيفة إلى أن ليونيل ظهر في المدينة الرياضية للبارسا لأول مرة منذ 13 مارس الماضي، عندما شرح رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والأطباء الوضع بسبب الوباء وطالبوا اللاعبين بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل.

 

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