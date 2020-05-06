رياضة | الأهلي يتمسك بضم هداف مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتمسك بضم هداف مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدير الفنى لنادى الأهلى، رينيه فايلر، الحصول على خدمات الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ويهتم النادى الأهلى بالتعاقد مع المهاجم الكونغولى ولكن يتبقى موافقة اللاعب، حيث صرح وكيله في وقت سابق انه يفضل اللعب فى أوروبا وخاصة مارسيليا الفرنسي.

وتخوض إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، مفاوضات مكثفة مع وكيل موليكا، لإقناعه بالعب ضمن صفوف القلعة الحمراء، ومحاولة إغراء اللاعب من الناحية المادية بقيمة مالية تبلغ 2،5 مليون دولار.

وسيقدم النادى الأهلى عرض رسمى لإدارة مازيمبى، ولكن عند الحصول على رغبة اللاعب أولا.