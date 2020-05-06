رياضة | ميسي يحمي برشلونة ومارتينيز من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يحمي برشلونة ومارتينيز من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الصراع على أهم أهداف برشلونة الإسباني وهو لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية أن باريس سان جيرمان يسعى هو الآخر، للفوز بخدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأوضحت الشبكة أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، استقر على لاوتارو لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الأوروجوياني الآخر، إدينسون كافاني، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

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ورغم ذلك، فإن النادي الباريسي سيجد عائقا أمام حسم الصفقة لصالحه، يتمثل في رغبة لاوتارو في اللعب إلى جوار مواطنه، ليونيل ميسي، داخل صفوف البلوجرانا.