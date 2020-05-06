رياضة | إلغاءات بالجملة للمسابقات الرياضية في البرتغال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاءات بالجملة للمسابقات الرياضية في البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنهاء جميع المسابقات الكروية في البلاد باستثناء الدوري الممتاز ومسابقة الكأس المحلية في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا القرار في أعقاب مشاورات جمعت بين الاتحاد البرتغالي والجهات الحكومية.

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وقرر اتحاد الكرة البرتغالي تخصيص 52ر1 مليون يورو لدعم أندية دوري الدرجة الثانية بعد إلغاء مسابقة الدوري الخاصة بها.

وجاء الدعم المالي من جانب الاتحاد البرتغالي لمساعدة الأندية على تجاوز الخسائر المالية المترتبة على إلغاء دوري الدرجة الثانية، إذ سيتم صرف النصف الأول من هذا الدعم بحلول 15 مايو (أيار) الجاري.

وفي وقت سابق قرر اتحاد الكرة البرتغالي تخصيص صندوق مالي بقيمة 52ر2 مليون يورو بواقع 180 ألف يورو لكل من الأندية الـ14 المنافسة بدوري الدرجة الثانية.