رياضة | عرض أوروبي لنجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض أوروبي لنجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي أولمبياكوس اليوناني أظهر رغبة كبيرة في ضم بن شرقي في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أولمبياكوس مستعد لتقديم مبلغ ضخم لضم بن شرقي في الصيف القادم نظرا لإقتناع الفريق الشديد بقدراته المميزه.

وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية فإن نادي الزمالك لن يمانع في بيع بن شرقي لأحد أندية أوروبا ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.