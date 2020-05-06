رياضة | بايرن ميونخ يقترب من ضم ساني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يقترب من ضم ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني، من الحصول على خدمات لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة سبورت بيلد، اليوم الأربعاء، فإن بايرن ولاعب مانشستر سيتي يتعين عليهما أن يتفقا على عقد مدته 5 أعوام.

ولم تكشف المجلة عن المصدر ، ولم يكن هناك أي بيانات في البداية.

ويقال إن االدولي الألماني ساني التزم بشكل واضح تجاه بايرن ميونخ، علماً بأن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2021.