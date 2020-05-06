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رياضة | اليونايتد يوجه طلبا للاعبي الفريق

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونايتد يوجه طلبا للاعبي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إخباري اليوم أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، طالب جميع لاعبيه المتواجدين خارج بريطانيا، بالعودة، وذلك رغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عودة التدريبات، وذلك في ظل التوقف بسبب أزمة وباء "كوفيد-19".

وأوضحت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن مصادر كشفت لها أن النادي طالب لاعبي الفريق الذين تواجدوا خلال الفترة الأخيرة خارج بريطانيا في ظل توقف الفعاليات ، بالعودة خلال هذا الأسبوع.

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وأشارت إلى أنه لم يجر إبلاغ اللاعبين حتى الآن بموعد العودة إلى مركز تدريبات الفريق كارينجتون الذي أغلقت أبوابه منذ إيقاف منافسات الممتاز في 13 مارس (آذار) الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن برونو فيرنانديز وفريد وفيكتور ليندلوف وسيرجيو روميرو كانوا من بين اللاعبين الذين حصلوا على إذن لمغادرة إنجلترا، بعد التشاور مع أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، والجهاز الطبي بالنادي.

وأشار التقرير إلى أن فيرنانديز، المنضم من سبورتينغ لشبونة في يناير (كانون الثاني)، عاد بالفعل.

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