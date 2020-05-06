رياضة | صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي ريال مدريد رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "لو ١٠ سبورت" الفرنسية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الجناح الأيمن لنادي إشبيلية في الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد هو من طلب ضم أوكامبوس نظرا للمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي.

ولكن حسب ما ذكرته الصحيفة فإن لوكاس أوكامبوس يملك شرط جزائي في عقده مع إشبيلية بقيمة ٧٠ مليون يورو وهو مبلغ ضخم لن يقم الريال بدفعه في الصيف.

وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد ينوي تقديم كل من داني سيبايوس وسيرجيو ريجيلون نجمي الفريق إلى نادي إشبيلية مقابل الحصول على خدمات لوكاس أوكامبوس في الصيف.