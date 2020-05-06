رياضة | الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي في الفترة الحالية الحفاظ على أحد نجوم الفريق من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة إلى أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي.

ولكن ينوي النادي الأهلي توثيق بند جديد في عقد أزارو يقضي بعدم انتقال اللاعب إلى أي نادي قبل الرجوع إلى النادي الأحمر.

يذكر أن إعارة وليد أزارو مع نادي الاتفاق السعودي تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.