رياضة | نجم برشلونة السابق ينصح مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق ينصح مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيسك فابريجاس نجم نادي برشلونة السابق وموناكو الحالي أن الفرنسي كيليان مبابي يناسب نادي ريال مدريد أكثر من البارسا.

يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم مبابي للفريق في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق الموسم القادم.

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وقال فابريجاس في تصريحات صحفية: "مبابي خارج التقييم، بالنسبة لي كلاعب وسط، هو من المهاجمين الذين أود اللعب معهم".

وتابع: "إنه سريع للغاية، ولديه قدرات تهديفية رهيبة، حالته يطلق عليها مصطلح (جائع)".

وأنهى فابريجاس حديثه قائلا: "مبابي شاب يتطلع للأفضل، أعتقد أنه سيتناسب مع ريال مدريد وكذلك برشلونة، لكن مع الريال بشكل أكبر".