الامارات | نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي يصبح أبا للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي يصبح أبا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أبا للمرة الثانية، بعدما أنجبت زوجته آنا مولودة. وتم تسمية العضو الجديد في عائلة ليفاندوفسكي، لاورا.

وأعلن هداف الفريق البافاري عن الولادة، عبر منشور على حسابه في تطبيق "إنستغرام" اليوم. واحتفلت عائلة ليفاندوفسكي بعيد الميلاد الثالث لطفلتهما الأخرى، كلارا.

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