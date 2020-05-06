شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تستأنف النشاط الكروي في يونيو وتستضيف نهائي أوروبا في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نهاد أوزدمير رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الأربعاء إن تركيا ستستأنف الدوري المحلي بدءا من 12 يونيو حزيران وستستكمل الموسم بحلول نهاية يوليو . وأبلغ رئيس الاتحاد التركي مؤتمرا صحفيا عبر التلفزيون أن تركيا تخطط أيضا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,201

تعافي 1,730

وفيات 452

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