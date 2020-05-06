شكرا لقرائتكم تقارير: الوحدة الإماراتي يستغني عن حمدان الكمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقترب المدافعان حمدان الكمالي "31 عاما" وحسين عباس "26 عاما" من مغادرة فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن عقد كل منهما مع الفريق يمتد لموسم آخر ، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها على الإنترنت يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن ينهي اللاعبان علاقتهما رسميا مع النادي خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ويعتبر الكمالي ثاني أقدم لاعبي الوحدة بعد إسماعيل مطر قائد الفريق ، كما فاز مع النادي بالدوري الإماراتي مرتين وبطولة كأس رئيس الدولة مرة واحدة إضافة للفوز بلقب السوبر ثلاث مرات وكأس الخليج العربي مرتين. وكان النادي مدد عقده في 2016 لخمس سنوات حتى 2021 .

وتخللت مشوار الكمالي مع الوحدة ، والذي استمر نحو 14 موسما ، تجربة احترافية على سبيل الإعارة إلى ليون الفرنسي في موسم 2014 - 2015 ثم عاد بعدها لصفوف الوحدة الذي خاض معه في عصر الاحتراف 179 مباراة وأحرز بها 14 هدفا ، وكان من أعمدة الدفاع في الفريق.

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وفي المقابل ، تعاقد الوحدة مع حسين عباس في أغسطس 2018 بعقد مدته ثلاث سنوات، ضمن صفقة تبادلية مع نادي النصر الذي ضم بموجبها المهاجم محمد العكبري.

وخاض عباس مع الوحدة 25 مباراة في الدوري ، وحقق معه لقب كأس السوبر الموسم الماضي.

ويمثل الاستغناء عن الكمالي وعباس خطوة مفاجئة ، خاصة أن الوحدة دعم صفوفه بعدد من المخضرمين خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة مثل فارس جمعة وخميس إسماعيل لتعزيز المنظومة الدفاعية للفريق.

وبذلك ، ينضم الكمالي وحسين عباس إلى سيباستيان تيجالي والكوري الجنوبي شانغ ريم الذي لا يرغب النادي في تجديد عقده ، بجانب الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الفريق، ليتأكد بذلك أن صيف الوحدة سيكون ساخنا كعادته في المواسم الأخيرة.