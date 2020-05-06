شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ تريزيجيه يتدرب "أون لاين" مع محمد عواد وشهاب أحمد وكريم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، بتطبيق الفيديو كونفرانس، للتواصل مع زملائه محمد عواد حارس مرمى الزمالك وشهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق، وكريم حافظ لاعب ملطية سبور التركي.

ونشر تريزيجيه صورة من عملية التواصل مع اللاعبين الثلاثة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق قائلا، "أعمل مع أشقائي"، فى إشارة إلى القيام بالتدريبات "أون لاين".



تريزيجية

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب عودة النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، للمشاركة فى الدورى التركى من جديد خلال الفترة المقبلة بعد منافسة العديد من الأندية للتعاقد معه مؤخرا.

ووضعت صحيفة sporx التركية، تريزيجيه ضمن قائمة أبرز النجوم الذين اقتربت عودتهم للدورى التركى من جديد فى الموسم المقبل 2020-2021 بجانب 16 لاعبا آخر.

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وذكرت الصحيفة أن تريزيجيه يتنافس على ضمه الثلاثة الكبار فى الدورى التركى، وهم بشكتاش بالإضافة إلى فناربخشة وجالطة سراى.

وخاض تريزيجيه تجربة احترافية فى الدوري التركي بوقت سابق وتحديدا بقميص نادى قاسم باشا قبل الانتقالات للدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا، لكن أصبح اسم النجم المصرى فى الفترة الأخيرة مرتبطا بالعديد من الأندية الكبرى فى الدوري التركي وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وشارك تريزيجيه في 31 مباراة بقميص أستون فيلا الإنجليزى خلال الموسم الحالى 2019-2020 الذى توقف بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من التقرير التركى إلا أن تريزيجيه أعلن مؤخرا استمراره مع أستون فيلا، وقال فى مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت"، إنه لا يفكر فى الرحيل عن أستون فيلا حالياً، وأنه مرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة وتركيزه منصب الآن مع فريقه فى انتظار استئناف النشاط مجددًا.

وأضاف تريزيجيه، "اللعب فى الدورى الإنجليزى كان أحد أحلامي، فكيف أفكر فى الرحيل عنه الآن، أنا أجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدى مع أستون فيلا منذ بداية الموسم، ولا أفكر فيما يمكن أن يحدث العام المقبل، هذا الحديث سابق لأوانه".