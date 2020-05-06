شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الفرسان.. كوكا يبدى اشتياقه لمصر بعد دخوله حسابات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتطى أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا المعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، جوادا على أحد الشواطئ، ووجه رسالة اشتياق لأم الدنيا "مصر"، وذلك بعدما دخل اللاعب حسابات الأهلى ودراسة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر كوكا صورته التى ظهر فيها على طريقة الفرسان عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها:"Missing egypt"، ما يعنى باللغة العربية "مفتقد مصر".

وعلى طريقة أشبه بالاختبار، طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينينه فايلر مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا، قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على ضمه أو صرف النظر عن الأمر.

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ويرفض فايلر إتمام أي صفقة قبل أن يمنح هو الضوء الأخضر لها، خاصة وأنه يرفض مبدأ ضم صفقات دون تحقيق استفادة قصوى منها، كما أنه لا يُفضل تواجد عدد كبير من اللاعبين في القائمة.

وناقشت لجنة التخطيط بالأهلي مقترح ضم أحمد حسن " كوكا " لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي يحول دون تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي صريح في الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.

واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط في الاهلي ضم كوكا، خاصة أنه لاعب دولي ويقدم مستويات متميزة في الملاعب الأوربية، إلا أن هناك تيارا معارضا لفكرة ضم المهاجم الدولي، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية ولم ينجح في تقديم أي إضافة.

وتواصل مسئول أهلاوي مع كوكا، والذي أبدى موافقة على العودة لمصر واللعب للأهلي خاصة بعد إعلان اللاعب أنه رفض مؤخراً عرضاً مغرياً من أحد الأندية المصرية لرغبته في حال العودة لمصر اللعب للنادي الأهلي، ويضم الأهلى من الأجانب ، كلاً من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى