شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. تقى طارق لاعبة الطائرة: نجمى المفضل يوسف الشريف وبحب التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى تقى طارق لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى الزمالك و هي حاليا طببة إصابات ملاعب وأخصائى تأهيل قطاع البراعم في النادى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

التصوير والكتابة.

الكبسة والكنافة بالمكسرات.

يوسف الشريف

عمرو دياب .

محلل نفسى .

لا بتجاهل الموضوع تماما .

اللبنانية كارمن بصيص .

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الكاجوال .

مش شرط يكون رياضى بس يكون ممارس للرياضة على الأقل .