شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى فايلر تدعيم دفاع الأهلي بعد فشل استعادة أحمد حجازي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع حماس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بشأن تدعيم الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث طالب مسئولو القلعة الحمراء بتأجيل تدعيم هذا المركز بعدما علم بفشل محاولات ضم أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى الأول ونادى وست بروميتش الإنجليزي.

فايلر لم يكن مُتحمساً منذ البداية لتدعيم الدفاع أو بمعنى أدق كان حماسة أكبر وأشد لتدعيم النصف الهجومى فى الفريق، من خلال ضم جناح وصانع ألعاب ومهاجم، وبعدها يأتى تدعيم الدفاع، وحدد المدير الفنى أحمد حجازى كأحد أهم الحلول لدعم الدفاع الأحمر باعتباره عنصرا مؤثرا وقويا وإضافيا للفريق فى هذا المركز، لكن بعدما علم المدرب السويسرى أن حجازى لا يرغب فى العودة للدورى المصرى طلب المدير الفنى للأهلى تأجيل ملف تدعيم الدفاع.

ويمتلك الأهلى فى خطه الخلفى كلا من رامى ربيعة وسعد سمير ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم المعار إلى سموحة ومحمود الجزار المعار إلى الجونة وأحمد علاء المعار إلى طلائع الجيش.

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وكان أحمد حجازى قد أبلغ مسئولو الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلى وليس لأى ناد آخر.

وحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.