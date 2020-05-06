شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر أول اجتماعات المكتب التنفيذى لأفريقيا لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ممثلا عن مصر، بكل من بالسيد رودنى سويجلر مدير المكتب التنفيذى للوادا بأفريقيا، ومشاشا نائب رئيس المفوضية الإفريقية، وممثلين عن كل من سيشل وجنوب أفريقيا، وذلك عبر تقنية ألفيديو كونفرانس.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة، وفى مقدمتها الخطة الاستراتيجيه للوادا٢٠٢٠/٢٠٢٤ والآثار المترتبة على قانون روشينكوف وأثره على مسيره المنشطات فى الرياضه، وطلبت مصر مزيدا من الإيضاحات حول القانون قبل الموافقه عليه أو رفضه، كما تم اعتماد تشكيل بعض اللجان المؤقتة والدائمة والشئون القانونية ولجنة الاستخبارات والتحقيقات، كما تم طرح بعض دور المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات وزيادة دورها فى التعليم عن بعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بالكشف عن المنشطات خلال وبعد وباء كورونا، واختتم الاجتماع بالموافقة البروتوكول الموقع لمذكره التفاهم المشتركه مع الاتحاد الدولى للصناعات الدوائية والاتحادات الصيدلانية.

يأتى هذا فى إطار التعأون الدولى فى مجال مكافحه المنشطات فى الرياضة والدور المحورى الذى تقوم به مصر دوليا، كما يأتى تمهيدا لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأفريقيا قبل عرضها فى اجتماع المكتب التنفيذى للوادا "WADA"والمقرر عقده ١٥مايو المقبل 2020.

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وفى هذا الشأن، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مصر لديها تطلعات كبيرة لتكون الرياضة خالية من المنشطات فى أفريقيا والعالم، لافتا إلى أن مصر ستقدم كافة أنواع الدعم للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتحقيق أهدافها فى هذا الشأن.

وأكد صبحي على الدور الإيجابى للمنظمه والمكتب التنفيذى والمفوضية فى دعمهم الكامل لاعتماد المعمل المصرى الدولى لتحليل المنشطات وذلك بعد اعتماد المعمل جزئيا لتحليل الدم واعتماد الباسبور البيولوجى وهو جاهز تقنيا وإداريا وفنيا طبق لاشتراطات الوادا للاعتماد الكامل وتحليل عينات البول.

حضر الاجتماع كل من الدكتور احمد الشيخ وكيل وزارة – رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور رزق عبد ألفتاح- المستشار الطبى لوزير الشباب والرياضة- مندوبا الوزير فى الرادو.