الامارات | بالفيديو.. حقيقة فوز شعار الأهلي المصري بجائزة أجمل شعار.. الرجاء يعلن تفوقه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حقيقة فوز شعار الأهلي المصري بجائزة أجمل شعار.. الرجاء يعلن تفوقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت القناة المغربية الثانية تقريراً مصوراً عن فوز شعار فريق الرجاء المغربي بجائزة أجمل شعار لفريق كرة القدم في العالم، والتي تنافست عليها العديد من الأندية حول العالم، وشارك فيها أندية عالمية كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة والأهلي المصري، والرجاء المغربي، وذلك بعد أن احتفى النادي الأهلي بهذا اللقب منذ أيام قليلة رسمياً وأصدر النادي بيان رسمي في ذلك.

الجدل الذي حدث جاء من الجهة المنظمة وهي صحيفة “ماركا” الإسبانية التي الاستفتاء منذ عدة أيام عن النادي صاحب "أجمل شعار" بين جميع أندية العالم، وبعد فترة من بدئه، بات واضحا من خلال التصويت الإلكتروني أن المنافسة أصبحت منحصرة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، متفوقين على كبار العالم، أمثال برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وبدأت الأزمة عندما أعلنت صحيفة "ماركا" عبر حسابها الرسمي باللغة الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز الأهلي بالاستفتاء الذي شارك في التصويت عليه، 14 مليون مشجع حول العالم كما وجهت الصحيفة الإسبانية التهنئة للأهلي بقولها: "مبروك للنادي الأهلي"، مع وضع إلحاق للحساب الرسمي للفريق الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا في التغريدة.

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ثم بدأ الجدل بعد ساعات من تهنئة الأهلي، حدث تغيراً ملحوظاً في نتيجة التصويت داخل الخبر الذي نشرته الصحيفة عبر موقعه الرسمي، حيث قفز الرجاء إلى المركز الأول، بـ3 ملايين و300 ألف صوت، بينما تراجع الأهلي للمركز الثاني بـ3 ملايين فقط، وعليه، أصبح الرجاء هو صاحب لقب "أجمل شعار" على مستوى العالم، بينما جاء الأهلي في المركز الثاني بفارق بسيط للغاية، يليه فلومينينزي البرازيلي الذي حصد 169 ألف صوت ثم ريال مدريد الإسباني بـ134 ألف صوت.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تغريدة تقول فيها: "كانت هناك منافسة شرسة، وفي النهاية، استطاع الرجاء حسم المركز الأول لصالحه، بينما حل الأهلي ثانيا بعد قتال استمر للحظات الأخيرة في الاستفتاء"، ثم واصلت الصحيفة جدلها حيث قامت الصحيفة بعد ذلك بحذف التغريدة التي تعلن فيها فوز الرجاء المغربي بالجائزة من حسابها على موقع "تويتر"، وبعد الحذف، أعادت الصحيفة ترتيب الفرق من جديد، ليأتي الأهلي في المركز الأول بـ3 ملايين صوت، يليه الرجاء بمليوني و700 ألف صوت، ثم فلومينينزي وريال مدريد بنفس عدد الأصوات.

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