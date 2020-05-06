الامارات | عاجل.. عودة نجوم برشلونة وريال مدريد استعداداً لاستئناف الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عودة نجوم برشلونة وريال مدريد استعداداً لاستئناف الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد غياب استمر ما يقارب الشهرين عاد نجوم فريق برشلونة وريال مدريد صباح اليوم في إسبانيا استعداداً لعودة التدريبات الجماعية بعد خضوع لاعبي الفريق إلى اختبارات فيروس كورونا وذلك تمهيداً لاستئناف الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعطت الضوء الأخضر، لإجراء هذه الاختبارات للاعبي البارسا بعد الانتهاء من عملية التطهير والتعقيم، التي أجريت، أمس الثلاثاء في المرافق التي يمتلكها نادي برشلونة.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، فيديو لحظة وصول لاعبي برشلونة إلى المدينة الرياضية ومن بينهم ميسي ولويس سواريز، وتير شتيجين، وسيرجي روبرتو وإيفان راكيتيتش وكليمينت لينجليت حيث وصلوا مرتدين الأقنعة والقفازات.

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ومن المقرر أن تستمر اختبارات فيروس كورونا خلال يومي الأربعاء والخميس، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من الأسبوع المقبل، وسيبدأ اللاعبون البارسا المران في مجموعات صغيرة، مع مرور الأيام، سيعود الجميع لخوض التدريبات الجماعية.

كما أظهرت الصحيفة الإسبانية في نفس الخبر فيديو وصور لحظة عودة نجوم ريال مدريد أيضا ومن بينهم غاريث بيل،ن مودريتشن وعدد أخر من نجوم الريال استعداداً لعودة التدريبات الجماعية أيضاً

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