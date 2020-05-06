الامارات | مع اقتراب صفقة نيوكاسل.. رجل أعمال سعودي يرغب في شراء نادي مارسيليا

شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب صفقة نيوكاسل.. رجل أعمال سعودي يرغب في شراء نادي مارسيليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحافية إيطالية، عن رغبة رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الأمير السعودي الوليد بن طلال، في شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع اقتراب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وقالت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية: عاود الوليد بن طلال مجدداً اهتمامه بالاستحواذ على نادي مارسيليا، حيث قام بتكثيف اجتماعاته مع مدراء رياضيين في الأسابيع الأخيرة، بينهم المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكي".

وأشارت إلى أن النادي قد يباع بقيمة 250 مليون يورو، وقد تكون العقبة الوحيدة في الصفقة ملعب "فيلودروم"، المملوك للمدينة، وليس للنادي، لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه إذا وافقت البلدية على بيع الاستاد، فسيتم إتمام الصفقة عملياً.

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