الامارات | صديقة نيمار السابقة في قبضة الشرطة بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة نيمار السابقة في قبضة الشرطة بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن إيقاف شرطة الجبل الأسود، لعارضة الأزياء الكرواتية سواريا فوتشيليتش، الصديقة السابقة لنجم الكرة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك جراء خرقها قواعد الحجر الصحي المفروضة في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشرطة اعتقلت فوتشيليتش وصديقتها، في قرية جابلياك الصغيرة شمال الجبل الأسود، لعدم حملهما التصاريح الحكومية اللازمة للتجول أثناء الحظر الصحي.

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وقال متحدث باسم الشرطة، بحسب الصحيفة البريطانية: "بناء على معلومات، قمنا بزيارة كوخ في قرية جابلياك، حيث وجدنا سيدتين لم يكن لديهما تصاريح للتجول أثناء الحظر، فتم إيقافهما، وستواجهان اتهامات جنائية".

يذكر أن نيمار ارتبط بعلاقة مع فوتشيليتش عام 2014، إلا أنه سرعان ما انتهت في ظل شائعات ربطت عارضة الأزياء مع إلكسندر بانوكوفيتش، نجل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.

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