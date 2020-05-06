شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يقترب من الاستحواذ على نادي مارسيليا الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة والاستحواذ على ملكيته.
ووفقًا لصحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية، الصفقة قد تتم مقابل 250 مليون يورو، وأن هناك محادثات بين أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، ومقربين من الأمير السعودي.
وتم ربط اسم الوليد بن طلال بشراء نادي مارسيليا منذ 6 سنوات، وتحديدا في عام 2014، حيث كانت الصفقة في طريقها للإنتهاء، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة.
ولفتت الصحيفة أنه قد تكون العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة الجديدة ملعب «فيلودروم» المملوك للمدينة الفرنسية وليس للنادي، ولكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه في حال موافقة البلدية على بيع الإستاد، فسيتم إتمام الصفقة عمليا.
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