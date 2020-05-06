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بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع الألماني ساني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

يقترب فريق بايرن ميونخ الألماني، من التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني.

وفقاً لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة سبورت بيلد، اليوم الأربعاء، فإن بايرن ولاعب مانشستر سيتي يتعين عليهما أن يتفقا على عقد مدته 5 أعوام.

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ولم تكشف المجلة عن المصدر، ولم يكن هناك أي بيانات في البداية.

ويقال إن ساني التزم بشكل واضح تجاه بايرن ميونخ، علماً بأن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2021.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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