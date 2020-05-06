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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع الألماني ساني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
يقترب فريق بايرن ميونخ الألماني، من التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني.
وفقاً لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة سبورت بيلد، اليوم الأربعاء، فإن بايرن ولاعب مانشستر سيتي يتعين عليهما أن يتفقا على عقد مدته 5 أعوام.
ولم تكشف المجلة عن المصدر، ولم يكن هناك أي بيانات في البداية.
ويقال إن ساني التزم بشكل واضح تجاه بايرن ميونخ، علماً بأن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2021.
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