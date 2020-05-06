صراع شرس بين الأندية الأوروبية على ضم سيميدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن الأندية المهتمة بالظهير الأيمن لنادي برشلونة، النجم البرتغالي نيلسون سيميدو، في الميركاتو الصيفي المقبل. عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الأربعاء: "سيميدو قطعة رئيسية". ولم يجدد سيميدو عقده بعد مع برشلونة، ونصف أندية أوروبا تريده، وسيكون البارسا منفتح لبيعه في ميركاتو الصيف المقبل. ويرتبط سيميدو بمانشستر سيتي، ومن الممكن أن يدخل في مبادلة محتملة مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، بالإضافة إلى أن إنتر ميلان معجب به وقد يدخل في عملية نقل لاوتارو مارتينيز للكامب نو، كما أنه على جدول أعمال باريس سان جيرمان، ويمكنه تسهيل رحيل نيمار جونيور. وعلى صعيد آخر، فإن إيمرسون لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس مطلوب في إنتر ميلان، وبايرن ميونخ. كما أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن باريس سان جيرمان مهتماً بضم لاوتارو مارتينيز.

