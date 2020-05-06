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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليد بن طلال يخصص 250 مليون يورو لشراء نادي مارسيليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
أكدت تقارير صحافية إيطالية، عن رغبة رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الأمير السعودي الوليد بن طلال، في شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع عزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إتمام صفقة شراء نيوكاسل الإنجليزي. قالت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: "الوليد بن طلال عاود مجدداً اهتمامه بالاستحواذ على نادي مارسيليا، حيث قام بتكثيف اجتماعاته مع مدراء رياضيين في الأسابيع الأخيرة، من بينهم المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكي". وأشارت، حسب صحيفة اليوم السابع المصرية، اليوم الأربعاء، إلى أن النادي قد يباع بقيمة 250 مليون يورو، وقد تكون العقبة الوحيدة في الصفقة ملعب "فيلودروم"، والمملوك للمدينة وليس للنادي، ولكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه إذا وافقت البلدية على بيع الإستاد، فسيتم إتمام الصفقة عملياً. وحاول رئيس نادي مارسيليا الحالي، جاك هنري إيراود، ترديد أن أولمبيك مارسيليا ليس للبيع، رغم التقارير التي انتشرت حول بيعه. يذكر أن اسم الوليد بن طلال تم ربطه بشراء نادي مارسيليا قبل 6 أعوام، حيث كانت الصفقة في طريقها للحسم، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة.
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