شكرا لقرائتكم عضو مجلس المصرى: الجميع صرف راتب شهر أبريل "لاعبين وموظفين وعمال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن أدارة ناديه قامت بصرف مستحقات شهر أبريل للاعبين والعمال الموظفين أمس الثلاثاء ، وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر أذاعة أون سبورت : " صرفنا مرتبات الموظفين والعمال واللاعبين عن شهر أبريل أمس ولا نعلم كيف سنتصرف بعد ذلك فى ظل الازمة المالية التى ضربت النادى بسبب توقف النشاط الكروى بسبب كورونا".

وتابع عمار: "اتجاه الدولة المصرية هو الحفاظ على صحة المواطن المصرى لذا ينبغى ان يكون القرار الرسمى إلغاء بطولة الدوري خوفاً من إصابة أى فرد فى المنظومة الكروية بفيروس كورونا ، بالاضافة إلى أن اللاعبين يرفضون اللعب خوفاً على أنفسهم وهى قرارات يجب احترامها"

ويضيف عضو مجلس المصرى : " النادى لن يتحمل نفقات معسكرات لإستكمال مسابقة الدوري ، لابد أن يتم تشكيل رابطة للأندية تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية فى هذا الملف بدلا من التصريحات الغير مفهومة والتى لم يتم عرضها على مسئولى الاندية قبل الادلاء بها من مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة".

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أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، انتهاء أزمة ناديه مع الاتحاد الدولى الفيفا بشأن القيد، وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إثير إذاعة أون سبورت، "نجحنا فى إنهاء أزمة اللاعب الإيفوارى شيخ موكورو وقمنا بتسديد متسحقات اللاعب لناديه السودانى وحصلنا على مخالصة مادية فى هذا الشأن".

وأضاف عضو مجلس المصرى البورسعيدى، "عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى أرسل المخالصة للاتحاد الدولى الفيفا تمهيداً لرفع قرار الإيقاف عن النادى للدخول فى إبرام الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع حسن عمار، "مسألة رفع الإيقاف عن المصرى البورسعيدى أصبحت مسألة وقت ليس أكثر، ونثق فى صدور القرار بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الاتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم إبرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .