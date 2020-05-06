شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكى يرزق بطفلة.. وبايرن ميونيخ: بافارية جديدة أهلا آنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، بمولودته الثانية صباح اليوم، الأربعاء.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مولودة بافارية جديدة، أهلًا آنّا ليفاندوفسكي".

وتعد هذه المولودة هي الثانية لمهاجم الفريق البافارى، حيث رزق بمولودته الأولى كلارا في عام 2017.

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وكان ليفاندوفسكى احتفل بزفافه على صديقته آنا ستاتشورسكا، وذلك فى إحدى الكنائس الواقعة بالقرب من العاصمة البولندية "وارسو" فى عام 2013.

من ناحية أخرى، يحتل النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، صدارة هدافي الدورى الألمانى "البوندزليجا للاعبين الحاليين.

ويعد ليفاندوفسكى هو هداف اللاعبين الأجانب فى تاريخ الدورى الألمانى برصيد 227 هدفا، وأيضا هداف المسابقة بالنسبة للاعبين الحاليين.

ويتصدر ليفاندوفسكى قائمة هدافى الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 25 هدفا متفوقا بفارق 4 أهداف عن فيرنر الوصيف برصيد 21 هدفا، ثم يأتي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند ثالثا برصيد 14 هدفا.