شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجمع بمسئولى وادا عبر فيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ممثلا عن مصر ، بكل من رودنى سويجلر مدير المكتب التنفيذى للوادا بأفريقيا، ومشاشا نائب رئيس المفوضية الإفريقية، وممثلين عن كل من سيشل وجنوب إفريقيا، وذلك عبر تقنية ألفيديو كونفرانس.



أشرف صبحى

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة جاء فى مقدمتها، مناقشة الخطة الاستراتيجيه للوادا ٢٠٢٠/٢٠٢٤ والاثار المترتبة على قانون روشينكوف وأثره على مسيره المنشطات فى الرياضه وقد طلبت مصر مزيد من الإيضاحات حول القانون قبل الموافقه عليه أو رفضه، كما تم اعتماد تشكيل بعض اللجان المؤقته والدائمة والشئون القانونية ولجنة الاستخبارات والتحقيقات، كما تم طرح بعض دور المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات وزيادة دورها فى التعليم عن بعد والاجراءات الاحترازية الخاصة بالكشف عن المنشطات خلال وبعد وباء كورونا، وأختتم الإجتماع بالموافقة البروتوكول الموقع لمذكره التفاهم المشتركه مع الاتحاد الدولى للصناعات الدوائية والاتحادات الصيدلانية.

يأتى هذا فى إطار التعأون الدولى فى مجال مكافحه المنشطات فى الرياضه والدور المحورى الذى تقوم به مصر دوليا، كما يأتى هذا الاجتماع تمهيدا لمناقشه عدد من الموضوعات الخاصة بإفريقيا قبل عرضها فى اجتماع المكتب التنفيذى للوادا "WADA"والمقرر عقده ١٥مايو المقبل 2020.

Advertisements

وفى هذا الشأن قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأن مصر لديها تطلعات كبيرة من أجل أن تكون الرياضة خالية من المنشطات فى افريقيا والعالم، لافتا إلى ان مصر ستقدم كافة أنواع الدعم للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتحقيق أهدافها فى هذا الشأن.

كما أكد صبحي.. على الدور الإيجابى للمنظمه والمكتب التنفيذى والمفوضية فى دعمهم الكامل لاعتماد المعمل المصرى الدولى لتحليل المنشطات وذلك بعد إعتماد المعمل جزئيا لتحليل الدم واعتماد الباسبور البيولوجى وهو جاهز تقنيا وإداريا وفنيا طبق لاشتراطات الوادا للاعتماد الكامل وتحليل عينات البول.

حضر الاجتماع كل من الدكتور احمد الشيخ وكيل وزارة – رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور رزق عبد ألفتاح- المستشار الطبى لوزير الشباب والرياضة- مندوبا الوزير فى الرادو.